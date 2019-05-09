«Бессмертный полк» — не для рекламы: организаторы обратились к партиям

Москва, , 08:35 — REGNUM Шествие «Бессмертный полк» в Москве пройдёт по традиционному маршруту, сообщила корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

«Маршрут будет традиционный — стараемся сделать мероприятие традиционным, чтобы люди понимали, куда они идут. Мы обращались к партиям, концессиям, частным организациям, на тему того, что «Бессмертный полк» — это не место для рекламы, тут люди идут с портретами воевавших родственников», — сказала Цунаева.

По её словам, число участников московской акции ожидается не меньшим, чем в прошлом году.