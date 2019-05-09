Автор «Бессмертного полка»: «С гордостью неся штендер, помните о ещё живых»

Тюмень, , 08:37 — REGNUM «Никто не забыт и ничто не забыто» должно быть не девизом, а реально воплощённым делом. Ещё тысячи бойцов Красной Армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны, не вспоминаются в День Победы поимённо. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM автор идеи «Бессмертного полка», сопредседатель общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», руководитель штаба движения в Тюменской области Геннадий Иванов.

«В колоннах «Бессмертного полка» мы несём портреты своих родственников, павших на фронтах Великой Отечественной, а также выживших и поднявших страну из руин. Но остаются до сих пор забытыми молодые ребята 17−18 лет, которые не имели родственников, были сиротами, воспитывались в детских домах, не успевшие создать семью и погибшие за наше мирное небо над головой. Кто об этих ребятах вспомнит? Каждый солдат Красной Армии, павший на фронтах той страшной войны, достоин нашей памяти и преклонения. Они все — герои. Недавно внёс предложение подключить школьников и студентов к поиску фронтовиков, у которых не осталось родственников. Подчеркну, что поисковая работа должна вестись интересно, не по указке. Чтобы нынешним мальчишкам и девчонкам было любопытно разузнать, раскопать, найти героя, чтоб с азартом это делали ребята. Тогда будет толк в патриотической работе», — пояснил Геннадий Иванов.

Помимо этого, Геннадий Кириллович предлагает изменить формат штендеров. На одной стороне — портрет героя, на оборотной стороне портрета — разместить короткую информацию о человеке: где воевал, где погиб, перечислить самые значимые награды.

Что касается надписей «Спасибо деду за Победу», которые любят размещать автомобилисты в День Победы, то и здесь Геннадий Иванов призывает к конкретике.

«Уж если благодарите, то укажите, какого именно деда. Прикрепите фотографию, напишите имя, отметьте, где служил, где погиб», — предлагает автор идеи «Бессмертного полка».

Особенно Геннадий Иванов призывает к бережному отношению к памяти погибших и к ветеранам.

«Появился «Бессмертный цех», «Бессмертный завод» и другие шествия, посвящённые труженикам тыла. Ковавшие победу в тылу также заслуживают нашего преклонения, уважения и памяти. Но не только ведь промышленность работала на фронт, но и сельское хозяйство. Представьте себе колонну «Бессмертная свиноферма». Осторожнее надо с порывами. Напомню, мы ещё не всех фронтовиков вспоминаем в День Победы. И разъединять колонны — это неправильно, на мой взгляд. Можно встать в общий строй «Бессмертного полка» и с предком — тружеником тыла. Он тоже достоин быть в этом строю. Но ведь у нас дошло ведь до того, что Наталья Поклонская понесла портрет царя Николая Второго в колонне «Бессмертного полка». Это многих разъединило. Тогда как сама идея, наоборот, объединяющая. Она объединяет людей из разных стран, разных взглядов, национальностей и вероисповедания. Мы все чтим в этот день людей, остановивших солдат Третьего рейха, готовых насадить фашизм по всей планете. Об этом мы должны помнить», — считает Геннадий Иванов.

Автор идеи «Бессмертного полка» поздравляет всех жителей России с 74-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне и отмечает, что в Тюменской области с каждым днём становится меньше ветеранов, и в некоторых районах региона уже нет в живых ни одного фронтовика.

«Этим людям сейчас за 90 лет. Их надо лелеять и благодарить ежедневно. И 9 мая — это их день прежде всего. С гордостью неся штендер в «Бессмертном полку», помните о живущих рядом ветеранах», — призвал Геннадий Иванов.

Отметим, что в Тюменской области ежегодно растёт число желающих пройти по главным улицам городов и посёлков с портретами воинов-победителей. Только в 2018 году в Тюмени в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 80 тысяч человек.

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