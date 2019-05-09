Биробиджан, 9 мая, 2019, 08:18 — ИА Регнум. На общегородской митинг в Сквер Победы пришли жители Биробиджана, представители различных предприятий, организаций и воины биробиджанского гарнизона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Набат» День Победы в Биробиджане

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Общегородской митинг, посвящённый 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, прошёл в Сквере Победы в Биробиджане. Губернатор области Александр Левинталь поздравил биробиджанцев с Великим Праздником, отметив, что подвиг поколения, пережившего войну, никогда не уйдет из наших сердец.

Торжественный митинг завершился парадом войск биробиджанского гарнизона и прохождением Бессмертного полка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане состоялось шествие «Бессмертного полка». Жители региона несли портреты своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне, и их фронтовые награды.