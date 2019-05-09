Четверг, 9 Мая 2019 года
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«Бессмертный полк» прошёл по Магадану

Общество

Его шествие стало самым массовым мероприятием 9 мая в столице Колымы

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«Бессмертный полк» прошёл по Магадану
Иллюстрация: ИА MagadanMedia
Шествие Бессмертного полка в Магадане

Магадан, Магаданская область, 9 мая 2019, 07:51 — REGNUM  В Магадане состоялось шествие «Бессмертного полка». Жители региона несли портреты своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне, и их фронтовые награды. Фотографии родственников тех лет есть не у всех, многим известны только имена и фамилии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Шествие Бессмертного полка в Магадане
Иллюстрация: РИА КОЛЫМА-ИНФОРМ
Шествие Бессмертного полка в Магадане

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Традиционно шествие колонны стало самым массовым мероприятием 9 мая, подчёркивает ИА MagadanMedia. На автомобиле перед колонной Бессмертного полка ехали ветераны — участники Великой Отечественной войны.

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Шествие Бессмертного полка в Магадане
Иллюстрация: ИА MagadanMedia
Шествие Бессмертного полка в Магадане

По информации РИА «Колыма-Информ», практически каждая семья в Магаданской области потеряла родных в Великой Отечественной войне, но фотографии родственников тех лет есть не у всех. Некоторые несли фронтовые награды, а многим известны только имена и фамилии погибших на войне.

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Шествие Бессмертного полка в Магадане
Иллюстрация: ИА MagadanMedia
Шествие Бессмертного полка в Магадане

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане также состоялся парад Победы. В нём в том числе участвовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы погибших героев.

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«Бессмертный полк»
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