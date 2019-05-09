Благовещенск, 9 мая, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Честь открывать торжественное прохождение войск Благовещенского гарнизона, посвященное празднованию 74-й годовщине Великой Победы, заслужила знаменная группа, в которую вошли лучшие курсанты военного училища имени маршала Рокоссовского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

АмурИнфо Парад Победы в Благовещенске

АмурИнфо Парад Победы в Благовещенске

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Парад принимал начальник Дальневосточного высшего военного командного училища имени Рокоссовского генерал-майор Владимир Грызлов. Командовал парадом начальник Благовещенского гарнизона полковник Сергей Галушка.

«Для нашей страны 9 Мая — священный день. Великая Победа — это не просто исторический факт. Это наше духовное состояние. Память о Победе — это наш великий источник мужества, пример беззаветного служения Отчизне! Слава народу-победителю! Слава народу России!», — сказал принимающий парад Владимир Грызлов.

АмурИнфо Парад Победы в Благовещенске

В параде приняли участие курсанты ДВОКУ — будущие офицеры: арктические стрелки, горники, морские пехотинцы, мотострелки, военнослужащие республик Абхазия, Южная Осетия, Кыргызстан, Таджикистан, а также парадные расчеты иностранных военнослужащих — представители Йемена, Анголы, Афганистана, Конго, Мали, Палестины, Лаоса, Венесуэлы, Бурунди, Камеруна, Гвинеи, Намибии, Нигера, Руанды, Вьетнама, Эсватини, Йемена, Перу. Флаги своих стран несли отличники учебы — самые лучшие курсанты.

АмурИнфо Парад Победы в Благовещенске

По площади прошел восстановленный в ДВОКУ легендарный танк времен Великой Отечественной войны — Т-34, на башне которого было написано собственное имя «Боевая подруга».

Всего, по данным администрации города, в параде приняло участие более 20 тысяч человек, а в парадных расчетах прошли полторы тысячи военнослужащих.

АмурИнфо Парад Победы в Благовещенске

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Как сообщало ИА REGNUM, военный парад, посвященный 74-й годовщине Великой Победы прошёл во Владивостоке.