ИА REGNUM встречает День Победы на Дальнем Востоке

Владивосток, , 07:16 — REGNUM Шеф-редактор Дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексей Иванов встречает День Победы на Севере Приморского края в Дальнегорске.

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Здесь основным праздничным мероприятием стало торжественное шествие колонн учащихся и трудящихся города.

Самой долгожданной, важной и трогательной стала колонна «Бессмертного полка». В семье Алексея Иванова чтут память героя, дедушки жены — Скутельник Ивана Климентьевича.

«Он прошёл всю войну, воевал на многих фронтах и дошёл до Берлина. Мама супруги рассказывает, что он не любил говорить о войне, но мы знаем, что дедушка честно и смело боролся с фашистами. Очень важно, что сегодня мы и наши дети знаем историю героев Великой Отечественной войны, чтим их память. А «Бессмертный полк» это потрясающая акция, которая не может оставить равнодушным никого. Мы помним, мы гордимся! И не только сегодня в День Победы, а каждый день!», — сказал Алексей Иванов.

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Как сообщало ИА REGNUM, победный парад состоялся в столице Дальнего Востока. По главной улице Владивостока прошли моряки Приморской флотилии разнородных сил, морские авиаторы, морская пехота, десантники, курсанты юридического института МВД, спасатели МЧС, суворовцы. В парадном строю также проследовали 53 единицы боевой и специальной техники.