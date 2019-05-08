Омск, 8 мая, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился оказать помощь родственникам омича, погибшего в авиакатастрофе в «Шереметьево». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свеча

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Уточняется, что решение о выделении семье погибшего Александра Кудряша материальной помощи в размере 1 млн рублей было принято 8 мая на заседании регионального правительства. Деньги будут выделены за счёт средств резервного фонда Омской области.

«Трагедия стала общей болью для всей страны. Авиакатастрофа унесла жизни жителей разных регионов России и, к сожалению, среди погибших — омич. Надо поддержать родственников», — подчеркнул губернатор.

В областном правительстве рассказали, что Александр Кудряш работал инженером-наладчиком в конструкторском бюро «Технология» и летел в Мурманск в командировку для наладки технологического оборудования.

После авиакатастрофы в «Шереметьево» супруга Александра Кудряша осталась вдовой. Сейчас она находится в Москве.

«Как только она вернётся, мы проведём всю организационную работу для того, чтобы перечислить ей средства в размере одного миллиона рублей, которые будут выделены из резервного фонда», — отметил глава омского минтруда Владимир Куприянов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа в московском аэропорту «Шереметьево» унесла жизни 41 человека. 5 мая самолет компании «Аэрофлот», следовавший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в «Шереметьево» и совершил жёсткую посадку. На воздушном судне возник пожар. 37 человек выжили.

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