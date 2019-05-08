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Расследование авиакатастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»: подробности

Происшествия

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Москва, 8 мая 2019, онлайн-трансляция — REGNUM  

Специалисты занимаются расследованием причин авиакатастрофы в «Шереметьево», унёсшей 41 жизнь. Возбуждено уголовное дело. Как стало известно, сотрудники Росавиации начали внеплановую проверку «Аэрофлота». Появляются всё новые подробности и свидетельства очевидцев.

Напомним, что 5 мая при посадке загорелся пассажирский самолёт SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск. На данный момент известно, что в самолёт попала молния, после чего из-за полученных воздушным судном повреждений капитан принял решение о возвращении в «Шереметьево».

В результате ЧП погиб 41 человек, удалось спастись 37.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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