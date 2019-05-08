Казань, 8 мая, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Власти Татарии и Самарской области совместно с Минпросвещения России до 5 июня 2019 года по поручению Дмитрия Медведева и после многочисленных жалоб родителей должны будут проанализировать размер абонентской платы за детские сады, предоставив предложения о снижении её до среднероссийского уровня. Родители из Татарии активно обсуждают поручение главы правительства и выражают надежду, что теперь лёд тронется и проблема, которой уже несколько лет, будет решена, но есть и те, кто переживает, что, изучив метод Татарии, федеральные власти могут ввести подобный подход по начислению абонентской платы без учёта пропусков по уважительной причине повсеместно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Людмила Миг Детский сад

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Напомним, в октябре 2018 года, узнав об очередном ежегодном увеличении размера абонентской платы за детсады, жители Татарии обратились с открытым письмом к Владимиру Путину, где просили остановить это явление и жаловались на ситуацию в целом.

Дело в том, что в республике с 2008 года действует порядок, по которому родители платят немаленькую «абонентку» даже тогда, когда ребёнок не посещал учебное учреждение по уважительной причине, например, болезни, вычесть можно лишь стоимость питания, что составляет лишь малую толику от размера платежа.

В 2017 году законопроект, который предлагал ввод права на вычет в случае уважительной причины отсутствия, был отклонён, так как республиканские власти заявили, что его принятие приведёт к дополнительным расходам для бюджета.

Возмущает родителей и то, что в богатой Татарии ежегодно поднимают размер платы — на 4% по словам чиновников и на 20% по ощущениям родительского кошелька.

В январе 2019 года в ответ на волну возмущения минобрнауки Татарии выпустил официальное разъяснение, где отметил, что плата вырастет на 4,3%, и связано это, как и год назад, с ростом цен на продукты и ростом зарплат персонала детсадов. В том же документе ведомство привело пример, что в общеразвивающих группах с 10,5 часовым пребыванием ребенка от 3 до 7 лет родительская плата составляет 3251 рубль и с 1 января 2019 года она увеличилась на 134 рубля. Родители же называют другие цифры, автор петиции от октября 2018 года уточняла, что платит 3,4 тыс. рублей.

Из отчёта правительства Татарии следует, что средняя начисленная зарплата в регионе по итогам 2018 года была 35 154,7 рубля (включая малое предпринимательство), рост на 8,6% относительно 2017 года, а рост реальной зарплаты с учётом индекса потребительских цен на товары и услуги был на 6%. Зарплаты педагогов в дошкольных учреждениях — 27 942 рубля.

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В конце марта 2019 года председатель правительства РФ ответил на вопросы интернет-пользователей, а в конце апреля по итогам этой «встречи» был дан ряд поручений, в том числе и касающихся Татарии.

Минпросвещения России, главе Татарии и губернатору Самарской области было поручено «проанализировать величину абонентской платы за детские сады в Республике Татарстан и Самарской области», а также «представить предложения по ее доведению до среднероссийского уровня» в срок до 5 июня 2019 года.

Данные инициативы стали поводом для оживлённой дискуссии среди родителей Татарии:

«Почему все эти годы выворачивали карманы родителей?», «Нельзя ущемлять права граждан и ставить их в худшее положение», «Изучат опыт Татарстана и введут абонплату по всей России», «Мы из-за дорогой абонплаты перестали ходить в садик», «Я бы вот не против была б, чтобы мне вернули все переплаченные деньги за абонентку за все годы посещения моим ребёнком детского сада! Беспредельщики!», «Всё чаще и чаще нашего главу «тыкают носом в …», «У меня сад 3600−4000 р. Компенсация всего 350 р. Это ужас», «Я за старшего 5500 платила, возвращали 180 рублей. Сейчас младшая в сад пойдет», «Да наши, как всегда, перепутали смыслы фраз «Регион-донор» с «Регионом доноров».

По данным Росстата, при средней плате детского сада-яслей по России в марте 2019 года — 103,91 рубля в Татарии данный показатель был 158,43 рубля.