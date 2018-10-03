«Выходит в немаленькую копеечку»: родители Татарии – Путину о детсадах

Казань, , 07:45 — REGNUM Жители Татарии, у которых есть дети дошкольного возраста, просят президента РФ Владимира Путина обратить внимание на ситуацию с размером платы за посещение детсадов. Её повышение ожидается с 1 января 2019 года и уже анонсировано республиканскими властями, что вызвало бурный протест родителей, переживших аналогичный рост расходов год назад. Автор открытого обращения уже сейчас платит 3,4 тыс. рублей и возмущён предстоящим ростом платежа, потому просит «остановить поднятие цен за детский сад в Татарстане». Вторым адресатом обращения является глава республики Рустам Минниханов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в середине сентября 2018 года стало известно, что кабинет министров РТ подписал постановление об утверждении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях на 2019 год. Это приведёт к росту цен с 1 января, и хотя власти утверждают, что повышение составит около 4%, родители дошколят не верят, так как перед повышением 1 января 2018 года речь шла также о таком показателе, но фактически прирост был существеннее.

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Казанские СМИ посчитали, что планируемый рост цен в среднем составит 8% и нахождение ребенка в группе с 10,5-часовым пребыванием будет обходиться 1696 рублей в месяц. При этом сами родители называют иные суммы — до 4,5 тыс. рублей в месяц. Для сравнения, средняя зарплата в регионе за январь-июнь 2018 года составляла около 35,3 тыс. рублей.

Тем временем рождаемость в Татарии снижается — на 2,5% за восемь месяцев 2018 года против аналогичного периода в 2017 году. Более того, в большинстве городов и районов региона «регистрация смерти превышает регистрацию рождения» уже не первый год.

Таким образом повышение стоимости пребывания в детсадах проходит на фоне существенных проблем с демографией.

«Проживаем мы в городе Набережные Челны. Я уже сейчас оплачиваю за ребёнка 3400 рублей только за посещение и питание! Если добавить сюда кружки и развивающие уроки, стоимость детского сада в месяц будет порядка 5000 рублей! В какие ворота это лезет? В крупных городах-миллионниках стоимость гораздо ниже! А если взять семьи, у которых 2−3 ребенка? Понятно, что у них есть льготы и дотации, но для многодетных семей это тоже выходит в немаленькую копеечку!» — возмущён автор обращения, под которым уже подписалось несколько десятков родителей.

Они просят Владимира Путина — «остановите поднятие цен за детский сад в Татарстане», а Рустама Минниханова — дать «конкретный ответ, откуда складываются такие космические суммы за детские сады».