Москва, 7 мая, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В Москве 7 мая прошла генеральная репетиция военного парада Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади

Военная техника проехала по центру Москвы. Основная часть генеральной репетиции прошла на Красной площади, где полностью выполнила сценарий предстоящего парада Победы, который состоится 9 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади

Мероприятие провёл министр обороны РФ Сергей Шойгу на новом кабриолете Aurus, впервые принимающем участие в параде. Всего, по данным Минобороны РФ, в параде Победы примут участие 13 тысяч человек, 132 единицы техники и 74 самолёта и вертолёта.

Дарья Антонова ИА REGNUM БМПТ «Терминатор»

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-72БЗ С КДЗ

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРК «БУК-М2»

В репетиции приняли участие танк Т-34−85, автомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К», БТР-82А, БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ту-160

Дарья Антонова ИА REGNUM Ил-76

Дарья Антонова ИА REGNUM Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-25

Как сообщало ИА REGNUM, для проезда техники 7 мая был перекрыт ряд улиц Москвы, а несколько станций метрополитена работали только на вход и пересадку.