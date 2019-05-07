Шойгу провёл репетицию парада Победы на кабриолете Aurus – фоторепортаж

Москва, , 14:54 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в генеральной репетиции парада Победы в Москве, передаёт 7 мая корреспондент ИА REGNUM.

Министр использовал в качестве транспортного средства новейший кабриолет Aurus, созданный специально для участия в парадах.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего классов, созданное в России. Разработку ведёт ФГУП НАМИ. Парадные кабриолеты имеют ограниченную скорость до 20 км/ч и обеспечены наиболее плавной работой подвески и переключения передач.

На параде Победы кабриолеты Aurus заменят кабриолеты «ЗИЛ-41 041 АМГ».

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