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Шойгу провёл репетицию парада Победы на кабриолете Aurus – фоторепортаж

Техника

Кабриолеты созданы специально для участия в парадах

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Шойгу провёл репетицию парада Победы на кабриолете Aurus – фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Шойгу во время генеральной репетиции в кабриолете Aurus

Москва, 7 мая 2019, 14:54 — REGNUM  Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в генеральной репетиции парада Победы в Москве, передаёт 7 мая корреспондент ИА REGNUM.

Министр использовал в качестве транспортного средства новейший кабриолет Aurus, созданный специально для участия в парадах.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего классов, созданное в России. Разработку ведёт ФГУП НАМИ. Парадные кабриолеты имеют ограниченную скорость до 20 км/ч и обеспечены наиболее плавной работой подвески и переключения передач.

На параде Победы кабриолеты Aurus заменят кабриолеты «ЗИЛ-41 041 АМГ».

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regnum author Дарья Антонова
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