Москва, 7 мая, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подпишет постановление, которое упрощает правила признания человека инвалидом, об этом он заявил 7 мая на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, будут сокращены сроки и упростится процедура освидетельствования. Кроме того, будет поэтапный переход к электронному обмену соответствующими документами.

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«Инвалидам не нужно было ходить по инстанциям, собирать какие-то дополнительные бумаги и всё можно было делать через портал государственных услуг», — отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы министерства труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев заявил, что в России понятие ментальной инвалидности могут закрепить на законодательном уровне.

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