Вашингтон, 6 мая, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел «очень хороший разговор» с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, 6 мая передает агентство Reuters.

Whitehouse.gov Дональд Трамп и Синдзо Абэ

Известно, что телефонные переговоры Трампа и Абэ касались двусторонней торговли и ситуации вокруг Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля премьер-министр Японии посетил Вашингтон и провел переговоры с Трампом в Белом доме.

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