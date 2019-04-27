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Трамп и Абэ договорились оставить санкции против КНДР

Политика

Абэ подтвердил намерения Японии предпринимать усилия по достижению денуклеаризации Корейского полуострова в тесной координации с Соединенными Штатами

Трамп и Абэ договорились оставить санкции против КНДР
内閣官房内閣広報室
Дональд Трамп и Синдзо Абэ

Вашингтон, 27 апреля 2019, 05:40 — REGNUM  Япония и США договорились не снимать санкционный режим против КНДР, сообщает японское агентство Kyodo.

Сообщается, что об этом договорились на личной встрече президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Агентство отмечает, что глава правительства Японии одобрил отказ Трампа подписать какое-либо соглашение в ходе второго саммита США — КНДР, проходившего во вьетнамском Ханое. Абэ подтвердил намерения Японии предпринимать усилия по достижению денуклеаризации Корейского полуострова в тесной координации с Соединенными Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что и Россия, и Япония хотят добиться денуклеаризации Корейского полуострова. Он назвал ядерное разоружение КНДР общей целью для Японии и РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Абэ: И Токио и Москва хотят ядерного разоружения КНДР

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США и КНДР
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