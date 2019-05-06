Новый президент Северной Македонии обещает привести страну в Евросоюз
Скопье, 6 мая, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Избранный президент Северной Македонии Стево Пендаровски пообещал согражданам начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз, 6 мая передает агентство Associated Press.
Prince Roy
Македония
Пендаровски также заявил, что подпишет ряд законов, заблокированных его предшественником Георге Ивановым, выступавшим против соглашения с Грецией для переговоров о вступлении в ЕС.
Новый президент бывшей Республики Македония, избранный в воскресенье 5 мая, сменит Иванова 12 мая.
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