Москва, 6 мая, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей переживают трагедию в аэропорту Шереметьево: многие вместе с горечью и скорбью испытывают гнев, обвиняя в случившемся авиакомпанию или других пассажиров.

Mattes Ручная кладь

Реакция в социальных сетях в большинстве случаев одна — воздаяние памяти погибшим и напоминание о том, что потерять близкого человека можно в любую минуту. Однако есть и те, кто вспоминает о человеческих пороках, в результате влияния которых могло возрасти количество жертв.

«Катастрофа с загоревшимся самолетом в Шереметьево еще раз доказала мне, что большинство людей помешаны на вещах. Неужели ради своих чемоданов можно было пожертвовать жизнью людей? Разве никто не задумался о том, что вещички можно будет купить снова, а жизнь больше нет?» — возмущается поведением пассажиров пользователь Twitter meowthepsychic, ссылаясь на то, как люди задерживали эвакуацию, вытаскивая собственные вещи.

«Страшная трагедия. Мне сложно принять, что в момент катастрофы личные вещи были важнее других людей. Никого не сужу. Просто недоумеваю. Упаси Бог. Скорблю», — пишет в Instagram angelina_onics.

«После сегодняшней авиакатастрофы я хочу сказать, что не самолетов нужно бояться, а людей! Равнодушных, алчных, омерзительных людей надо бояться! Нас с вами! Людей, кому чемодан важнее человеческой жизни», — рассуждает knv678.

«Очевидцы рассказывают, что после посадки из горящего самолёта люди эвакуировались с помощью надувного трапа, что впереди сидящие пассажиры начали доставать свою ручную кладь с багажных полок, тем самым затруднили проход к выходу людей с хвоста самолёта, и они сгорели в огне. Неужели это правда, Боже?! Неужели ценой жизни для погибших людей стали чемоданы впереди сидящих? Опомнитесь, пожалуйста. Как это страшно! Соболезнования родственникам погибших, ужасное горе…» — ужасается Ирина С. во «ВКонтакте».

Некоторые даже предлагают отменить праздничные события в честь Дня Победы 9 мая.

«9 мая нужно отменить все праздничные мероприятия и объявить общероссийский траур по 41 погибшему в Шереметьево. Радоваться и пускать салюты, когда несколько дней назад заживо сгорели люди — это пляски на костях. Считайте это проверкой на духовность и патриотизм», — судит пользователь Twitter sincity8512.

Пользователи критикуют и действия авиакомпаний, выполнявших рейс. Например, во «ВКонтакте» Наталья Э. пишет:

«Аэрофлот — крупнейшая компания… Неужели там не знали, насколько ненадежны эти суперджеты? Знали! Тогда то, что произошло с рейсом Москва-Мурманск — умышленное преступление! Но что-то подсказывает мне, что это назовут халатностью и козлами отпущения сделают экипаж, а главной виновницей грозовую тучу…»

Вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево произвел аварийную посадку пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск (совместный рейс авиакомпаний «Аэрофлот» и KLM). Хвост самолета воспламенился, по последним данным, в результате пожара и задымления погиб 41 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам представителя СКР Светланы Петренко, среди основных версий — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, которые проводили техосмотр борта. Также рассматриваются версии неисправности самолета и неблагоприятные погодные условия.

Читайте также: Трагедия в аэропорту «Шереметьево»: подробности катастрофы с самолётом