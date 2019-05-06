Новосибирск, 6 мая, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«Трагедия в первую очередь коснулась жителей Кольского полуострова. Несмотря на то, что от Новосибирска до Мурманска почти 3 тыс. км, Мурманск, как и любой уголок нашей страны, близок для сибиряков, — сказал Травников на совещании в правительстве сегодня, 6 мая. — Поэтому, я и, уверен, каждый из моих коллег выражает слова соболезнования людям, которые уже получили скорбные вести о своих близких. Слова поддержки тем, кто в надежде пытается получить сведения о судьбе своих близких. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая при посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск. Погиб 41 человек.

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