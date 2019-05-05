Москва, 5 мая, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Государственную комиссию, которая займется расследованием обстоятельств возгорания пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в московском аэропорту «Шереметьево», поручил создать премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Kremlin.ru Евгений Дитрих

«Глава правительства говорил по телефону с министром транспорта Евгением Дитрихом, — говорится в сообщении. — … Поручено образовать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» аварийно приземлился следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100. По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек. По данному факту было возбуждено дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).

Читайте также: СКР сообщил о 13 погибших в самолете в Шереметьево, изучаются разные версии

А также: В «Шереметьево» отменены и задержаны 85 рейсов после катастрофы SSJ-100