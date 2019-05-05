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СКР сообщил о 13 погибших в самолете в Шереметьево, изучаются разные версии

Происшествия

Среди 13 погибших двое детей

СКР сообщил о 13 погибших в самолете в Шереметьево, изучаются разные версии
young_fellow
Гвоздика

Москва, 5 мая 2019, 22:13 — REGNUM  Следственный комитет России сообщил о 13 погибших в результате пожара на лайнере Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево».

"На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых двое детей», — сообщает официальный сайт СКР.

По решению председателя СКР Александра Бастрыкина, дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту «Шереметьево» принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

СКР информирует о том, что вскоре следователи приступят к опросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Будет изучена необходимая техническая документация.

«Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно приземлился в московском аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая. Дело возбуждено по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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