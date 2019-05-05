Москва, 5 мая, 2019, 21:56 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Шереметьево» задержаны 83 авиарейса, ещё два отменено, сообщает 5 мая сервис «Яндекс.Расписания».

ЕршовКВН Шереметьево

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По данным сервиса, задержаны 12 рейсов и шесть отменены в аэропорту «Внуково», семь задержаны и семь отменены в «Домодедово».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» в результате авиакатастрофы при посадке самолёта SSJ-100 погибли 13 человек.