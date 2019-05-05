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Пострадавших в катастрофе SSJ-100 перевозят в НИИ Склифосовского

Происшествия

«Двух пострадавших в тяжелом состоянии перевозим в Склиф», — написал Собянин в Twitter

Пострадавших в катастрофе SSJ-100 перевозят в НИИ Склифосовского
Vladimir OKC
НИИ Скорой помощи им. Н.В.Склифосовского

Москва, 5 мая 2019, 21:42 — REGNUM  Двух пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево перевозят Научно-исследовательский институт им. Склифосовского, сообщил 5 мая мэр Москвы Сергей Собянин.

«Предложили помощь коллегам из Московской области. Двух пострадавших в тяжелом состоянии перевозим в Склиф», — написал он в Twitter.

Мэр Москвы принёс соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета в Шереметьево.

Как сообщало ИА REGNUM, при посадке в аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, пострадали и погибли люди.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР возбудил дело по факту возгорания самолета в аэропорту Шереметьево

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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