Вашингтон, 5 мая, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Информации о возможной встречи президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина пока нет. Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео в эфире телеканала ABC.

(сс) U.S. Department of State Майк Помпео

«Не знаю (о возможном саммите Трампа и Путина)», — сказал Помпео.

Напомним, 4 мая президент США Дональд Трамп, комментируя телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил на странице в соцсети Twitter, что у Москвы и Вашингтона есть огромный потенциал для хороших отношений.

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