Актюбинск (Актобе), Казахстан, 5 мая, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк» в казахстанском городе Актюбинске (с 1999 года — Актобе) проводиться не будет. Таково решение властей, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

Отмечается, что ранее после шествия «Бессмертного полка» родственники ушедших из жизни ветеранов Великой Отечественной войны жаловались на портреты фронтовиков, разбросанные «в разных местах и урнах». Кроме того, акимат беспокоят возможные пробки на дорогах.

Указано также, что для проведения шествия организаторы должны за десять дней до мероприятия подать в акимат заявку, однако таких обращений пока не было. Все желающие могут пройти в составе «Бессмертного полка» в городе Алма-Ате, напомнили власти.

Аким города Ильяс Испанов призвал горожан отметить день Победы «в приподнятом настроении, сохраняя тишину и спокойствие». На сегодняшний день в Актюбинске проживают 35 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, самому старшему из которых 101 год, а самому молодому — 91 год.

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