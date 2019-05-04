Бишкек, 4 мая, 2019, 17:35 — ИА Регнум. «В обществе остро обсуждается вопрос о добыче урана в Иссык-Кульской области. Наши граждане выражают беспокойство по этому поводу. Скажу однозначно — в Киргизии не будет добычи урана!», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи с судьями конституционной палаты, пишет пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По словам киргизстанского лидера, «сфера недропользования, в особенности лицензионно-разрешительная система погрязла в коррупции, и ситуация доведена до предела».

"При выдаче разрешений на недра во многих случаях не были учтены интересы государства и общественности. Напротив, выше всего ставились интересы узкого круга лиц, некоторых групп влиятельных людей. В сфере выдачи лицензий процветала обыкновенная купля-продажа как на базаре. Поэтому в 2018 году предложил тщательно проанализировать выдачу лицензий и провести инвентаризацию, говоря простым языком, был объявлен мораторий на выдачу новых лицензий», — сказал он.

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Президент Киргизии оценил ситуацию с урановым месторождением в местности Кызыл-Омпол в Иссык-Кульской области как «результат бардака в горнодобывающей отрасли и своевольной политики».

"Еще раз повторю, в Кызыл-Омполе не будет вестись добыча урана. Скажу откровенно, такой большой резонанс в обществе случился из-за равнодушного отношения правительства к этому вопросу. Соответственно, волнения возникли на пустом месте. В тот период, когда мы готовимся к очередному туристическому сезону и наша жемчужина Иссык-Куль примет туристов, такой переполох и шумиху я бы оценил как злостное действие, направленное на подрыв сезона и развал туристической отрасли», — подчеркнул он.

Подводя итог, Сооронбай Жээнбеков обратился к киргизстанцам, гражданскому обществу и СМИ со словами о том, что «нет никаких оснований для беспокойства»

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