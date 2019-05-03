Берлин, 3 мая, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Компаниям, участвующим в строительстве газопровода «Северный поток — 2», могут грозить экономические санкции. Об этом сообщил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus.

Gazprom.ru

«С точки зрения США, этот газопровод не только транспортирует газ, — сказал Гренелл. — Он грозит (компаниям) повышенным риском санкций».

По его словам, официальный Вашингтон выступает против строительства данного газопровода, так как он сделает страны ЕС «зависимыми от России».

Как передавало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общей протяжённостью более 1,2 тыс. км, планируют проложить по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Ежегодно пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

Против реализации проекта активно выступают США и Украина. Так, Вашингтон пытается навязать странам ЕС свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ, а Киев опасается потерять доходы от транзита российского топлива.

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