Москва, , 07:46 — REGNUM Доступ европейских жителей к российскому газопроводу «Северный поток — 2» позволит им сэкономить около €8 млрд в год, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG.

«Это произойдёт за счёт того, что цены снизятся на 13%», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что затягивание запуска проекта невыгодно никому, поскольку отсутствие доступа к недорогому газу повысит уровень цен на голубое топливо по всей Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день по дну Балтийского моря уложено уже более 1080 км газопровода — около 44% от его общей протяженности.

Ранее совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в том числе проекта «Северный поток — 2».

Читайте подробнее: Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза