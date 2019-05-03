Москва, 3 мая, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Отзыв из Минска посла России — спецпредставителя президента РФ по торгово-экономическом сотрудничеству с Белоруссией Михаила Бабича — адекватное поведение Москвы в условиях стратегического партнёрства и союзничества с Минском. Об этом 3 мая заявил журналистам замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

Kremlin.ru Михаил Бабич

«Нормальный ход. Бывают в дипломатической практике различные казусы», — сказал замглавы МИД РФ, комментируя отзыв Михаила Бабича.

«Я категорически против того, чтобы интерпретировать это как некий кризис», — сказал Карасин, оценивая отзыв высокопоставленного российского чиновника из Белоруссии.

Характеризуя состояние двусторонних отношений, Карасин отметил: «Они союзнические. Мы с белорусами живём в Союзном государстве. Думаем, как углублять интеграцию. Работа ведётся».

По мнению замглавы МИД РФ, «надо с оптимизмом смотреть на будущие отношения между Москвой и Минском».

Напомним, Михаил Бабич проработал в должности посла России — спецпредставителя президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией менее года. Президент Владимир Путин 30 апреля подписал указ о его освобождении от должности и назначении новым послом в Белоруссию Дмитрия Мезенцева.

Ещё до назначения послом прозападная оппозиция в Белоруссии выступала категорически против приезда Бабича, с ней солидаризировались провластные политологи. Отказ нового посла продолжать подыгрывать официальному Минску в его провокационной риторике, аудит и демифологизация союзнических отношений, чёткое определение объемов дотирования республики со стороны России, вскрытие связи официального Минска и националистической оппозиции, а также налаживание широких контактов с белорусским гражданским обществом вызывали раздражение Александра Лукашенко.

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