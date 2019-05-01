Париж, 1 мая, 2019, 17:55 — ИА Регнум. В Париже в ходе первомайской демонстрации задержаны более 200 человек, передает Franceinfo со ссылкой на свои источники.

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«206 человек помещены под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее местные власти сообщили о 165 задержанных.

30 апреля ряд французских СМИ сообщил, что в первомайской демонстрации в Париже могут принять участие около 2 тыс. радикально настроенных хулиганов.

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