В Париже перед первомайской демонстрацией задержаны 165 человек

Париж, , 15:32 — REGNUM Правоохранительные органы Франции перед первомайской демонстрацией в Париже задержали 165 человек. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

Сообщается, что французские правоохранительные органы с утра 1 мая провели более 9 тыс. профилактических проверок и задержали 165 человек.

Ранее власти сообщили о 88 задержанных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне французские СМИ сообщили, что в парижской первомайской демонстрации могут принять участие от 1,5 до 2 тыс. радикально настроенных хулиганов. Речь идёт о так называемом «черном блоке».

Министерство внутренних дел Франции выделило почти 7,5 тыс. правоохранителей для обеспечения правопорядка в Париже во время первомайской демонстрации.

Напомним, что последние месяцы каждую субботу во Франции проходят акции протеста движения «желтых жилетов».