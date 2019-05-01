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В Париже перед первомайской демонстрацией задержаны 165 человек

Общество

Полиция опасается хулиганов

В Париже перед первомайской демонстрацией задержаны 165 человек
Domenjod
Французский полицейский спецназ

Париж, 1 мая 2019, 15:32 — REGNUM  Правоохранительные органы Франции перед первомайской демонстрацией в Париже задержали 165 человек. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

Сообщается, что французские правоохранительные органы с утра 1 мая провели более 9 тыс. профилактических проверок и задержали 165 человек.

Ранее власти сообщили о 88 задержанных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне французские СМИ сообщили, что в парижской первомайской демонстрации могут принять участие от 1,5 до 2 тыс. радикально настроенных хулиганов. Речь идёт о так называемом «черном блоке».

Министерство внутренних дел Франции выделило почти 7,5 тыс. правоохранителей для обеспечения правопорядка в Париже во время первомайской демонстрации.

Напомним, что последние месяцы каждую субботу во Франции проходят акции протеста движения «желтых жилетов».

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Протесты во Франции
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