Нижний Новгород, 1 мая, 2019, 06:45 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде Первомай отметят не только праздничной программой, но и розыгрышем призов, концертами, мастер-классами и традиционным запуском большого фонтана. А с 9:00 начинает работать тематическая ярмарка «Нижегородские художественные промыслы», где представят предметы нижегородских художественных промыслов и кондитерские изделия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Admgor.nnov.ru 1 мая. Люди на праздничном торжестве

Праздничная ярмарка продлится на улице Пискунова — от площади Театральной до проезда между домами №10 и №12 — с 1 по 5 мая с 9:00 до 20:00. В связи с этим ожидается ограничение движения транспорта на этом участке.

С 10:00 1 мая и вплоть по 5 мая ежедневно до 16:00 в музейно-выставочном центре «Микула» на улице 50-летия Победы, 25 жители города и гости смогут принять участие в экскурсии в рамках XX открытого межрегионального фестиваля керамики и гончарного искусства «Красота, рожденная в огне». В рамках фестиваля с 11:00 первые четыре дня будут работать детские мастер-классы по актерскому мастерству, в которых смогут принять участие малыши в возврасте 2,5−5 лет.

На главной сцене нижегородского парка «Швейцария» 1 мая с 12:00 до 14:30 пройдёт праздничная программа, посвященная празднованию «Дня весны и труда». Всех пришедших порадуют выступления детских творческих коллективов. Собственная программа ожидается и в Сормовском парке. Концерт «Весна в городе» стартует с 12:00 и продлится до 14:00. Ожидается не только выступление творческих коллективов, но также весёлые конкурсы и выступление фокусников.

На центральной сцене Автозаводского парка культуры и отдыха с 16:00 до 18:00 состоится концертная программа в честь открытия «Летнего паркового сезона-2019». В рамках неё ожидаются розыгрыши призов, концерт, а также традиционный запуск большого фонтана.

Напомним, в преддверии Дня Весны и Труда у Нижегородской области прибавилось Героев Труда. Указом Владимира Путина звание получил Николай Жарков, свыше 50 лет проработавший на заводе «Красное Сормово», из которых более 30 лет — директором.

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