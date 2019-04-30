Лондон, 30 апреля, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Нефть Brent не смогла удержаться на отметке выше $73 за баррель, 30 апреля передаёт агентство Reuters.

ArtseBie Нефть

К концу сессии нефть марки Brent поднялась в цене на 76 центов (1,1%), до $72,80 доллара. В ходе торгов «мировой эталон» достиг максимума в $73,27 за баррель.

Нефть WTI завершила сессию на отметке $63,91 за баррель. Рост за день торгов составил 41 цент (0,7%). Максимумом сессии для WTI стали $64,75 за баррель.

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