Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Петербургу было бы технически непросто претворить в жизнь идею главы ЦИК России Эллы Памфиловой о снижении муниципального фильтра на губернаторских выборах с 10% до 6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 30 апреля председатель комитета Заксобрания Петербурга по законодательству, единоросс Денис Четырбок.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Напомним, сегодня стало известно, что накануне глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова направила обращения в адрес руководителей законодательной и исполнительной властей 16 субъектов РФ, где в сентябре пройдут выборы глав регионов. Она предложила им поправить региональные законы и снизить муниципальный фильтр до 5%, а в Петербурге — до 6%. Как известно, фильтр представляет собой процент подписей от всего числа муниципальных депутатов в регионе, который должен собрать каждый кандидат в губернаторы, чтобы попасть в бюллетень.

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Денис Четырбок пока никаких документов на сей счет не видел. «Будем рассматривать, если что-то такое поступило», — согласился он.

Тем не менее единоросс обратил внимание, что до официального старта избирательной кампании осталось чуть более месяца — Заксобрание Петербурга объявит выборы 5 июня. И любые изменения в законодательстве, касающиеся этого процесса, должны произойти до этой даты, кроме того, должно будет пройти время и до вступления закона в силу.

«Буквально месяц до начала кампании, тем более, мы уже приняли крайние корректировки нашего закона 24 апреля, специально на внеочередном заседании», — указал Четырбок.

Речь идет о поправках в городской закон о выборах, которые прошли по инициативе «Единой России» и позволяют муниципальным кандидатам тратить на свою кампанию до 1 млн рублей, а не всего 20 тыс. рублей, как сейчас. Этот проект, в целом, был позитивно воспринят и оппозиционерами, хотя некоторые из них и посетовали, что избирательное законодательство в Петербурге меняется по несколько раз в год.

Действительно, лишь за последние месяцы городской Закс, например, предоставил самовыдвиженцам возможность баллотироваться в губернаторы. Спикер Вячеслав Макаров не скрывал, что это сделано для того, чтобы врио губернатора Александр Беглов мог пойти на выборы без бренда «Единой России».

Денис Четырбок напомнил, что, согласно регламентным требованиям, на принятие любого закона требуется определенное время, это касается и снижения муниципального фильтра.

«С технической точки зрения тут много вопросов. Тем более, что до начала июня у нас остается всего несколько заседаний», — отметил Четырбок.

В целом, на его взгляд, снижение муниципального фильтра все-таки может повлиять на ход избирательной кампании Петербурга в 2019 году. Как известно, абсолютное большинство муниципалитетов города контролируются единороссами. Ранее представители оппозиции уже указывали, что даже при снижении барьера до 5% кандидатам в губернаторы от других партий и движений все равно придется выпрашивать подписи у единороссов. Однако, по мнению Четырбока, опасения здесь напрасны.

«Мы и в прошлую кампанию слышали рассуждения о том, что в бюллетене с мунфильтром окажется два кандидата. А оказалось пять. Еще в самих партиях идет праймериз, только в «Яблоке», кажется, на право выдвигаться претендуют четыре человека. И, на мой взгляд, шанс пройти муниципальный фильтр у этих людей очень разный. То же самое можно сказать и о других партиях», — полагает Четырбок.

Добавим, сама Элла Памфилова полагает, что предложенные ею изменения поспособствуют повышению реальной конкуренции на предстоящих выборах.