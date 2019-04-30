Москва, 30 апреля, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Рубль 29 апреля коррективно восстановился, частично отыграв понесенные ранее потери. От максимумов вблизи уровня 65 руб. пара доллар/рубль отступила в область 64,40 руб. По итогам сессии котировки снизились в пределах 0,3%. Евро/рубль лишь слегка опустилась под отметку 72 руб., потеряв 0,1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

ИА REGNUM Рубль

«Тот факт, что доллар просел намного сильнее единой валюты, говорит о том, что во вчерашнем восстановлении рубля большую роль сыграло угасание спроса на «американца» на рынке Форекс. В сочетании с попытками восстановления нефтяных цен это сформировало условия для локальной коррекции. Далее российская валюта продолжит следить за поведением доллара, который в свою очередь ждет заседания ФРС, которое начинается 30 апреля», — отметил эксперт.

Однако в связи с наступлением праздников в России, реагировать на итоги заседания Центробанка рубль будет уже на следующей неделе, если этот фактор не утратит свою актуальность и окажет сильное влияние на динамику американской валюты.

«Нефть Brent тем временем снова находится под небольшим давлением после скромного восстановления накануне, а значит, значимой поддержки со стороны рынка энергоносителей рубль 30 апреля не получит, по крайней мере, в начале сессии», — полагает Николаев.

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