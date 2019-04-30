Москва, 30 апреля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Кинокомикс режиссёров Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» в первый же день проката в России смог собрать 400 млн рублей, тем самым установив новый рекорд. Об этом 30 апреля сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

Постер фильма «Мстители Финал»

Всего картину увидели около 1,4 млн российских зрителей, её доля в общей сумме кассовых сборов составила 96,5%. Издание отмечает, что «Мстители: Финал» так же установил рекорд по сумме дневной выручки, заработав 297 млн рублей и сместив «Дэдпула» с первого места в этом рейтинге.

Читайте также: «Мстители: Финал»: конец киновселенной?

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в США и Канаде лента братьев Руссов собрала в мировом прокате в первые же выходные $1,2 млрд. При этом сумма соборов только в США и Канаде составила $350 млн.