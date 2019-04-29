«Мстители: Финал»: конец киновселенной?

Артём Дубровский, , 21:03 — REGNUM

Фильм «Мстители: Финал» полностью оправдывает своё название — эту картину фанаты киновселенной Marvel ждали долгих одиннадцать лет. За эти годы выросло новое поколение зрителей, появились чёткие стандартны хорошего супергеройского кино и фильмы Marvel прочно заняли своё место в истории кинематографа в качестве одного из ярких социокультурных явлений XXI века. Стал ли «Финал» логичным и достойным завершением истории о героях, полюбившихся всему миру одиннадцать лет назад? Несомненно. Стал ли «Финал» концом истории? Пожалуй, нет.

«Финал» сюжетно продолжает «Войну бесконечности». Половина населения планеты «распылена» щелчком Таноса, а оставшаяся не может смириться с утратой. Сказывается это и на общем стиле повествования — первые полчаса фильма буквально давят зрителя мрачной картинкой, грустными саундтреками и слезами главных героев. Режиссёры показывают, что шутки в фильмах Marvel закончились, теперь всё серьёзно.

Символично, что среди уцелевшей половины планеты находится и оригинальный состав «Мстителей», появившийся в 2012 году: Капитан Америка, Железный Человек, Чёрная Вдова, Тор, Халк и Соколиный Глаз. В первой картине-кроссовере Тони Старк говорит знаменитую фразу: «Не сможем защитить Землю, так хотя бы отомстим за неё» — она и становится мотивацией главных героев для дальнейших действий. Герои вытирают слёзы, снова объединяются в команду и опять летят навстречу «Безумному Титану» Таносу. «Мстители» застают его врасплох на одной из планет, навязывают бой и … убивают. И это ещё даже не треть фильма.

Оказывается, что Танос предусмотрительно уничтожил камни бесконечности, и героям приходится ограничиться местью — родных и близких, убитых щелчком, больше не вернуть. Или всё же вернуть? Дальше сюжет начинает закручиваться всё стремительнее. На сцене появляется Человек-Муравей, который последние пять лет провёл на курорте в квантовом мире, и предлагает «Мстителям» рискованную авантюру по путешествию во времени. При этом не забывая регулярно ссылаться на фильм «Назад в будущее» и другие культовые произведения поп-культуры.

С началом путешествий во времени становится понятно, чего фанаты так ждали долгие годы. «Финал» — это масштабная, качественная и очень доброжелательная к фанатам солянка из всех картин Marvel. Скучали по битве за Нью-Йорк из первых «Мстителей»? Она вернётся с ещё большим количеством шуток, неожиданных сцен и появлением знакомых героев (как оказалось, персонажи фильма «Доктор Стрендж» тоже принимали активное участие в этом сражении). Интересно, как повёл бы себя Тор при встрече с ещё не погибшей матерью времён «Тора 2: Царство тьмы»? Такая сцена тоже будет, вот только бог грома теперь потешный пьяница, а компанию ему составляет всеми любимый енот Ракета.

Грустное начало фильма лишь задавало тон для раскачки истории, но с началом активных действий на экране стало ясно — Marvel не растеряли свой фирменный юмор, а лишь прибавил в нём. Химия между героями стала ещё более яркой — сказывается сблизившая их трагедия с Таносом. При этом персонажи фильма не только интересно и смешно взаимодействуют между собой, но и открыто высмеивают многие моменты из предыдущих картин киновселенной. Современному Халку стыдно за поведение своей более дикой версии из прошлого, Железный Человек глумится над костюмом Капитана Америки из первых «Мстителей», а Воитель и Небула пребывают в шоке от знаменитой начальной сцены «Стражей Галактики». По каждому из этих кадров видно, как создатели хотят угодить фанатам, внимательно смотревшим предыдущие фильмы. Стоит отметить, что сделано это ненавязчиво, а мягко и с большим вниманием к деталям.

Сама идея путешествий во времени и возвращений к знаковым моментам предыдущих фильмов срабатывает, потому что центральное внимание здесь уделено первой команде героев. Той самой, что начала весь этот непростой путь. При этом у каждого члена «Мстителей» в фильме проработана сильная мотивация, подталкивающая к новому спасению мира. Соколиный Глаз, успешно вернувшийся в ряды команды, хочет воскресить семью. Капитан Америка не может простить себе роковую ошибку. А Тони Старк, успевший стать отцом, постоянно делает непростой выбор между семьёй и жизнями миллионов. При этом для каждого из этих героев «Финал» будет своим, уникальным.

Отдельно хочется выделить Криса Хемсворта, вновь сыгравшего Тора. Его бог-громовержец из фильма в фильм обрастал всё новыми качествами и к «Финалу» окончательно стал сильным комедийным персонажем. Каждая сцена с Тором заставляла зрительный зал взрываться приступами хохота, а сам Хемсворт безнаказанно крал зрительское внимание каждую минуту своего появления на экране. В новой картине его роль сильно отличается от того, что зрители могли увидеть в «Войне бесконечности», но это лишь расширяет горизонты его актёрского таланта.

Приятно, что больше внимания создатели фильма смогли уделить второстепенным персонажам. Скотт Ленг (Человек-Муравей) в «Финале» играет одну из ключевых ролей, несмотря на то, что в предыдущем фильме он не появлялся совсем. Да, он продолжает быть обаятельным простофилей, совсем не подходящим под определение «супергерой», но при этом ощущается как незаменимая часть команды главных героев. Не обделили вниманием и Клинта Бартона (Соколиный Глаз), окончательно отчаявшегося из-за потери семьи. Персонаж Джереми Реннера стал более ярким, трагичным и запоминающимся образом, чем в большинстве предыдущих фильмов. Да и в боевом арсенале у него прибавилось интересных приёмов, помимо классических лука и стрел.

А вот у Капитана Марвел в «Финале» было совсем немного экранного времени. Героиня, так резко ворвавшаяся в киновселенную, не стала решением всех проблем. В начале фильма она объединяется с командой ради спасения Тони Старка и вновь появляется лишь в решающем сражении с армией Таноса. С её появлением связан и один из самых спорных моментов фильма. Как только в битву врывается Капитан Марвел, остальные женские персонажи тотчас же объединяются в команду (при этом непонятно, куда деваются мужские герои, стоявшие бок о бок с ними минуту назад) и дают отпор Таносу. Вероятно, создатели фильма хотели показать, насколько сильными и самостоятельными могут быть их героини, но эта сцена оказалось откровенно нелогично встроена между другими.

Тем не менее решающее сражение всех персонажей (действительно всех) с армией Таноса обязательно станет одним из самых эпичных и масштабных в истории кинематографа. Тони и Пеппер сражаются дуэтом в костюмах Железного Человека, Капитан Америка орудует молотом Тора, Человек-Паук наконец использует «режим мгновенной смерти» — режиссёры решили показать на большом экране всё то, о чём фанаты мечтали чуть больше десятилетия. При этом такие «боевые эксперименты» не кажутся чем-то странным и нелогичным. К финальному сражению все карты на стол.

Несмотря на говорящее название, «Финал» — это не конец. По крайней мере не для всех. О том, что для Роберта Дауни — младшего и Криса Эванса этот фильм станет последним среди проектов Marvel, было известно уже давно. Поэтому сюжетные линии их персонажей (а заодно и всего оригинального состава «Мстителей») логично и понятно завершились на определённой ноте. Такое решение режиссёров не вызывает вопросов, ведь каждый герой заслуживает достойного конца своей истории. При этом на место Капитана Америки сразу же нашлась новая кандидатура, а на место нового Железного Человека условно претендуют сразу три персонажа. Да, с «Финалом» ушла та эпоха, что сделала супергероику в целом и «Мстителей» в частности популярной. Но киновселенная Marvel на этом не заканчивается. Как сказал Тони Старк в фильме: «Конец — это лишь часть пути».

Что будет с киновселенной дальше, неизвестно. Вероятно, на смену «Мстителям» придёт новая, более молодая команда, которую со временем возглавит новый Капитан Америка или повзрослевший Человек-Паук. Сложно прогнозировать, будут ли эти фильмы так популярны без целого состава харизматичных актёров, навсегда запомнившихся зрителям по ролям самых известных супергероев современности. Но одно ясно точно — «Финалом» Marvel провели черту на песке, за которой начнётся новая эпоха для жанра и кинематографа в целом.

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