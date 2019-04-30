Саратов, 30 апреля, 2019, 06:37 — ИА Регнум. В Саратовской области продолжается борьба за возвращение земель обанкроченного Саратовского авиазавода. В Арбитражный суд региона подан иск Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области, выступившего «в защиту прав и законных интересов Российской Федерации». В иске, поданном к ООО «Торговый центр «Оранжевый», требуют истребовать из незаконного владения 16 земельных участков общей площадью почти 11 га. Обоснованность претензий суд начнёт рассматривать 10 июня 2019 года, а пока по ходатайству госоргана были наложены обеспечительные меры в виде запрета отчуждать спорные земли. В деле в качестве третьего лица участвует областная прокуратура, а ответчик аффилирован с одним из тройки самых богатых аграриев Самарской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Дележ

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Напомним, Саратовский авиазавод, работавший с 1931 по 2012 год, был уничтожен, пройдя через процедуру банкротства. Завод известен своими легендарными истребителями Як-1 и Як-3, которые выпускались в годы Великой Отечественной войны. После процедуры банкротства завод был закрыт, коллектив частично перешёл на работу в «дочернее» предприятие САЗ — завод «Сокол».

По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа, задача которой — возвращение из частных рук недвижимого имущества авиапредприятия, в том числе и земель. Несколько объектов уже удалось истребовать через суд, но работы продолжаются поэтапно. В рамках подготовки к слушаниям выяснилось, что имущество завода в силу постановления Верховного Совета РФ №3020−1 от 27.12.1991 года является федеральной собственностью как предприятия оборонного комплекса, выпускающего летательные аппараты и военную продукцию, и с даты вступления документа в законную силу — с 16 января 1992 года — оно из собственности страны юридически не выбывало. Теперь задача рабочей группы, в составе которой также и управление Росимущества, — истребовать имущество из чужого незаконного владения. На пресс-конференции 29 апреля член рабочей группы, депутат Госдумы Николай Панков, говоря о землях, что будут возвращены, заявил, что их в будущем планируется задействовать под производство или объекты социальной сферы.

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Очередной иск был подан управлением Росимущества по Саратовской области 24 апреля 2019 года. В нём истец, выступая в защиту интересов государства, требует истребовать из незаконного владения ООО «Торговый центр «Оранжевый» 16 земельных участков на площади имени Г. К. Орджоникидзе, 1. Из открытых источников известно, что речь идёт о землях, где был вырыт котлован под ТЦ ИКЕА.

Одновременно с подачей иска управлением было подано ходатайство об обеспечительных мерах, которое суд удовлетворил.

«Ходатайство Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области о принятии обеспечительных мер — удовлетворить. Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области производить регистрационные действия в отношении земельных участков», — говорится в определении суда и уточняется перечень наделов, площадь которых колеблется от 406 до 30 262 кв. м.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Торговый центр «Оранжевый» учреждено 25 июля 2011 года. Среднесписочная численность работников — около 40 человек, уставный капитал — 106 862 006 рублей. Гендиректор — Александр Потапов, который также является совладельцем несущественной доли в самарском ООО «Оранж-Инвест», основным владельцем которого выступает само саратовское ООО. Владелец последнего — ООО «Молл-Инвест». В выписке ЕГРЮЛ отмечается, что доля в залоге у ПАО «Сбербанк».

ООО «Молл-Инвест» принадлежит Гамалю Замальдинову, имеющему бизнес-интересы не только в Саратове, но и в Пензе, Самаре. По итогам 2018 года Замальдинов по версии журнала Forbes вошёл в тройку самых богатых самарских аграриев, заняв третье место.

Обоснованность иска об истребовании 16 участков суд рассмотрит 10 июня 2019 года, третьими лицами в деле участвуют Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области и прокуратура Саратовской области. Данный иск не первый, поданный по делу Саратовского авиазавода к компаниям Замальдинова.

5 марта 2019 года по иску к ООО «Геострой-Инвест», чьим единственным владельцем является Замальдинов, был истребован участок из земель авиазавода общей площадью 608 кв. м. Решение первой инстанции на сегодня обжалуется, жалобу рассмотрят 20 мая 2019 года. Тем временем к этой же компании Управление Росимущества по Саратовской области в защиту прав и законных интересов РФ подало 29 апреля 2019 года ещё один иск, подробности которого пока неизвестны.

Депутат Госдумы Евгений Примаков, также входящий в рабочую группу по возвращению имущества САЗ, на своей странице в соцсетях отметил, что «по САЗ — много вопросов и по экологии»:

"Посмотрели карту: пока Саратовское отделение Росимущества делает список неиспользуемых территорий, чтобы остановить их застройку и возвращать их в собственность казны, застройщики резко ускорились. И часть домов, часть фундаментов, часть строительных площадок находятся на тех самых местах, где были цеха гальваники, где захоронили (не вывезли, а просто закопали в котловане) ядохимикаты в бочках, где сливалась ртуть или нефтематериалы. И на каждую площадку есть «экспертиза» о том, что всё чисто и чудесно. Знаете ли, одна из причин, по которой ИКЕА не пошла дальше котлована на месте САЗа, была как раз в зараженности почвы. Шведы не решились строить магазин. А саратовские застройщики — отлично строят жилые дома и соцобъекты. Интересно будет мне разобраться с тем, как именно получали они — и продолжают получать! — согласования у Роспотребнадзора».

Примаков добавил, что это «интересный кейс для прокуратуры или даже улицы Дзержинского» и «может хоть так удастся урезонить ускорившихся «освоителей».