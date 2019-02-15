Имущество Саратовского авиазавода начали возвращать из незаконного владения

Саратов, , 04:56 — REGNUM Решением 12-го арбитражного апелляционного суда утверждён вердикт первой инстанции об истребовании из чужого незаконного владения части имущества Саратовского авиационного завода, прекратившего своё существование в 2012 году. Возвращение убежищ депутат Госдумы Николай Панков назвал первым шагом по возвращению имущества завода на баланс государства, которого добивается рабочая группа, созданная по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Саратовский авиационный завод существовал с декабря 1931 года, выпуская в годы Великой Отечественной войны легендарные истребители Як-1 и Як-3. Закрыт завод был в сентябре 2012 года, часть ветеранов САЗ ушли работать на «дочернее» предприятие — завод «Сокол». САЗ же прошёл через процедуру банкротства, и к моменту завершения конкурсного производства его долги перед кредиторами были свыше 1,033 млрд рублей. Весной 2016 года было возбуждено уголовное дело по фактам хищения имущества авиазавода и преднамеренного банкротства, но его расследование до сих пор не завершено.

По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа, в задачи которой входит установление имущества САЗ и возвращение его из чужого незаконного владения на баланс государства.

11 декабря 2018 года Арбитражный суд Саратовской области частично удовлетворил иск Территориального управления Росимущества в Саратовской области к ООО «ПирроГрупп», истребовав из незаконного владения защитные сооружения гражданской обороны 2 класса защиты (убежище №3 и №4) общей площадью 500 и 585 кв. м, которые расположены в нежилом помещении на пл. Орджоникидзе, 1 в Саратове. Помимо этого, истец требовал признать право собственности Российской Федерации на защитные сооружения, но в этом первая инстанция отказала, ограничившись истребованием.

В суде истец уточнил, что о расположении в корпусах №14 и 14а бывшего госпредприятия «Саратовский авиационный завод» ему стало известно из обращения депутата Госдумы Валерия Рашкина, поступившего 20 ноября 2017 года.

«Согласно информации указанного обращения защитные сооружения гражданской обороны, встроенные в корпуса завода, оформлялись ЗАО «САЗ» в собственность по техническим паспортам зданий как части подвальных помещений или помещений на цокольных этажах без указания назначения таких помещений», — отмечалось в материалах суда.

Также уточнялось, что корпуса были на балансе предприятия как производственное здание, а защитные сооружения гражданской обороны существовали как подземный этаж (подвал) указанных корпусов. По документам, убежища вмещают 1,1 тыс. человек. Право собственности на данное имущество ООО «ПирроГрупп» получило по договору купли-продажи земельного участка и нежилого здания №2 от 08.07.2013 года.

«Истец указывает что включение убежищ в состав собственности ООО «ПирроГрупп» произведено с нарушением требований законодательства, что не влечет смену фактического собственника данного имущества, ввиду положений ст. 166 ГК РФ, характеризующей сделку по купле-продаже как ничтожную с момента ее совершения и независимо от признания ее таковой судом», — отмечается в решении суда первой инстанции и уточняется, что «защитные сооружения гражданской обороны являются самостоятельным объектом недвижимости со специальным назначением, а сделки по отчуждению таких объектов — ничтожными в силу закона».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ПирроГрупп» учреждено 20 марта 2012 года, юрадрес — Москва, уставный капитал — 400 млн рублей, основной вид деятельности — производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Гендиректор — Анна Малахова, владельцы — Андрей Каминский (доля — 62,5%) и ООО «Технопарк». Последнее прописано во Владимирской области, принадлежит полностью Каминскому. Сам Андрей Каминский в разные годы был соучредителем еще 16 юрлиц в Московской, Тульской, Владимирской областях, Красноярском крае, Татарии и Москве. Часть юрлиц ликвидирована, в числе действующих — ООО «Производственная мебельная компания» (Тула) и ООО «Нафта-Хим» (Московская область).

В суде об истребовании убежищ отмечалось, что приватизация имущества гражданской обороны могла быть осуществлена исключительно по решению правительства РФ, но «решения о приватизации встроенных убежищ №3 и №4, расположенных в корпусах №14 и 14 «а» (адрес: г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе, 1) бывшего государственного предприятия «Саратовский авиационный завод», не принималось».

Ответчик — ООО «ПирроГрупп» в суде ссылалось на пропуск исковой давности, но суд отклонил этот довод и частично требования Управления Росимущества удовлетворил. Вторая инстанция оставила решение в силе, хотя заявитель уточнял, что «срок исковой давности истцом пропущен, ответчик является добросовестным приобретателем и законным владельцем спорного имущества, заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, в то время как судом первой инстанции неправомерно сделаны противоположные выводы».

Определением 12-го арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Саратовской области оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Депутат Панков на своей странице в соцсетях отметил, что этим вердиктом суда «сделан важный шаг по возвращению имущества Саратовского авиационного завода».

"В рамках рабочей группы, созданной по инициативе спикера Госдумы Володина, продолжается совместная работа, направленная на то, чтобы имущество САЗ снова служило на благо жителей. Идут и другие судебные процессы. Спасибо ветерану авиазавода Александру Бернадскому за то, что поднял этот вопрос на встрече со спикером Володиным в Заводском районе и просил его взять эту проблему на контроль. Мы видим результаты совместной работы. Считаю, в дальнейшем будет правильно передать эти два защитных сооружения в собственность города, чтобы они использовались как объекты жизнеобеспечения или для других важных целей. Каких именно, считаю, должна решать общественность», — отметил депутат.