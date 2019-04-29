Нижний Новгород, 29 апреля, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Прокуратура Нижнего Новгорода по итогам проверки содержания памятника писателю Максиму Горькому, который находится на набережной Федоровского, установила, что состояние его неудовлетворительное и он имеет следы разрушения. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Arsi Smith Памятник Максиму Горькому на набережной Федоровского

«Установлено, что памятник находится в муниципальной собственности города и с марта 2019 года закреплен на праве оперативного управления за администрацией Нижегородского района», — уточнили в надзорном ведомстве.

При этом меры по содержанию памятника администрацией длительное время не принимались.

В адрес главы Нижнего Новгорода Владимира Панова внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

ИА REGNUM напоминает, указанный памятник Горькому был передан на баланс города в марте в связи с многочисленными жалобами нижегородцев на его состояние. В частности, жители отмечали, что памятник потрескался, некоторые фрагменты откололись. А расположен монумент в одном из красивейших мест Нижнего Новгорода, которое часто посещают туристы, а набережная Федоровского — одно из излюбленных мест для прогулок у нижегородцев.

После принятия памятника на баланс города Панов отметил, что проводится подготовка ремонта.

«Памятник Горькому на набережной Федоровского принят на баланс города. Спасибо нижегородцам, которые обратили внимание на этот вопрос. В работе подготовка к ремонту», — написал глава Нижнего Новгорода на своей странице в одной из социальных сетей.

Памятник Максиму Горькому на набережной Федоровского называется «Горький на Волге». Был изготовлен в 1957 году, автор — советский скульптор-монументалист, заслуженный художник РСФСР Иван Шмагун. Изначально памятник находился на художественной выставке в Москве, в дальнейшем был перевезен в Зеленый город, где был установлен перед Домом учителя. На набережную Федоровского памятник попал только в 1972 году. Причем планировалось, что в этом месте будет установлен памятник Горькому работы Веры Мухиной, который нашел свое место на площади Горького.

С 1932 года Нижний Новгород носил имя Горький. Был переименован в 1990 году. Всего в городе восемь памятников писателю.

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