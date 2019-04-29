Махачкала, 29 апреля, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Более 400 многоквартирных домов в Дагестане построены с нарушениями норм и правил. Для ввода всех этих объектов в гражданский оборот необходимо порядка 200 млн рублей. Обманутыми дольщиками в регионе признаны более 300 семей. Об этом на собрании гильдии строителей СКФО заявил вице-премьер республики Владимир Лемешко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства субъекта.

Строительство

«В республике 410 таких домов. Правительство Дагестана вместе с Минстроем России пытается решить вопрос о вводе в гражданский оборот этого жилья. Но для этого на каждый дом необходимо порядка 500 тысяч рублей, таких денег не заложено ни в федеральном, ни в республиканском бюджете», — сказал Владимир Лемешко. По его словам, в настоящее время решается вопрос о выделении средств из резервного фонда правительства России.

Президент ассоциации гильдии строителей Северного Кавказа Али Шахбанов в свою очередь отметил, что строительная отрасль является самым проблемным звеном в экономике Дагестана. По его словам, в республике много недобросовестных застройщиков и фирм-однодневок, которые занимаются незаконным предпринимательством и возводят дома без соблюдения требований строительных норм и правил.

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Напомним, в конце ноября 2018 года по итогам рабочего визита в Дагестан первый замминистра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий рассказал, что в регионе незаконно построены 384 многоквартирных дома, часть из которых уже полностью заселена. Федеральный чиновник отметил, что строения будут тщательно проанализированы, и сноситься будут лишь те из них, которые не обеспечивают безопасность людей. Остальные дома будут усилены и сохранены.

Ранее ИА REGNUM неоднократно сообщало об уголовных делах, возбуждённых в Дагестане в отношении недобросовестных застройщиков. Так, 32-летний житель республики подозревается в продаже квартир почти на 22,5 млн рублей в незаконно строящемся многоквартирном доме в городе Каспийске.

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