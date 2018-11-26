Почти 400 многоквартирных домов в Дагестане построены незаконно

Махачкала, , 11:36 — REGNUM В Дагестане 384 многоквартирных дома построены незаконно. Одни из них полностью заселены, другие — ещё нет. Об этом в ходе рабочего визита в республику рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

По словам Ставицкого, было принято решение о том, что сноситься дома будут только в крайнем случае, если они не обеспечивают безопасность людей. Если же после проверки будет решено, что объект можно усилить и сохранить, то сноситься дом не будет. Он добавил, что ко всем строениям будет индивидуальный подход и без тщательного анализа ничего сносить не будут.

По словам главы региона Владимира Васильева, на сегодняшней день имеется более 30 судебных решений, в соответствии с которыми можно сносить незаконные здания.

«Но мы — социальное государство и должны заботиться о людях, обеспечивая безопасное проживание и не оставив без жилья тех, у кого нет альтернативы. <…> В связи с этим встал вопрос: что делать с жильем, которое построено с нарушением законодательства, а самое главное — с людьми», — сказал политик.

Отметим, что приезд делегации в республику организован по просьбе главы Дагестана Владимира Васильева к президенту РФ Владимиру Путину, после чего Минстрою России и другим уполномоченным ведомствам было поручено оценить состояние строительства в регионе и выработать конкретные меры по улучшению ситуации.

Финансироваться работы по обследованию будут из резервного фонда правительства России. По их результатам будет определен необходимый объем средств для дальнейших действий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Дагестане были приговорены к девяти и девяти с половиной годам колонии трое учредителей строительной компании «Спецтехнология». Они похитили в общей сложности 76 млн рублей у 78 человек.

Злоумышленники заключали договоры об инвестировании в строительство трёх многоквартирных домов в столице региона. Однако свои обязательства они не выполнили: дома так и не были построены, а деньги не возвращены дольщикам.