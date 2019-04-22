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Застройщик в Дагестане похитил у обманутых дольщиков 22,5 млн рублей

Общество

Подозреваемый продавал квартиры в незаконно строящемся доме

Каспийск, Дагестан, 22 апреля 2019, 09:45 — REGNUM  Очередной факт незаконной стройки многоквартирного дома выявлен в Дагестане. Противоправные действия застройщика нанесли ущерб дольщикам почти на 22,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе регионального МВД.

Установлено, что в 2015 году 32-летний житель республики начал строительство многоквартирного жилого дома в городе Каспийске. При этом он не был зарегистрирован в налоговых органах и не имел никаких разрешительных документов. В течение всего строительства подозреваемый заключал предварительные договоры с людьми о реализации им квартир.

Кроме того, злоумышленник не раз проворачивал «серые» схемы: продавал одну квартиру сразу нескольким людям. В результате незаконного привлечения денег граждан на участие в долевом строительстве и реализации квартир, застройщик в сумме заработал 22,44 млн рублей.

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Напомним, в ноябре 2018 года в ходе рабочего визита в Дагестан первый замминистра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий заявил, что в регионе незаконно построены 384 многоквартирных дома, часть из которых уже полностью заселена. При этом он отметил, что сноситься дома будут лишь в крайнем случае, то есть те из них, которые не обеспечивают безопасность жильцов. Если же тщательный анализ покажет, что объект можно усилить и сохранить, то сноситься он не будет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в совершении аферы со строительством многоквартирного дома подозревается 33-летний житель города Махачкалы. Полиция выяснила, что он занимался возведением объекта незаконно и при этом продавал квартиры в строящемся доме. Размер дохода, полученного неправомерным путём, превысил 4,5 млн рублей.

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