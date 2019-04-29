Москва, 29 апреля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России. Об этом заявили в бизнес-сообществе. Инициативу ведомства подвергли критике в «Опоре России» и Ассоциации малоформатной торговли.

Илья Савченко ИА Красная Весна Магазин

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Напомним, в своём законопроекте Минфин предлагает лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать специальные налоговые режимы — единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты.

Как следует из письма, направленного президентом сообщества «Опора России» Александром Калининым министру финансов Антону Силуанову, переход со спецрежимов к упрощённой системе налогообложения (УСН) приведёт к тому, что «налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю», пишет РБК. Так, по оценкам, в зависимости от товарооборота потери индивидуального предпринимателя составят от 23% до 109%.

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В «Опоре России» призывают не принимать законопроект Минфина, отмечая, что запрет ухудшит положение налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей маркируемыми товарами народного потребления, и приведёт к перераспределению доли рынка в пользу федеральных и международных торговых сетей.