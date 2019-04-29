Москва, 29 апреля, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Наступившая рабочая неделя продлится для жителей России всего два дня — они станут последними в апреле: 29 и 30 апреля. Об этом сообщили в Роструде. При этом продолжительность рабочего дня в последний день апреля будет сокращено на час, так как он является предпраздничным.

Выходные дни. Календарь

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За трудовыми буднями последуют целых пять выходных дней. Граждане России будут отдыхать с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня весны и труда.

Короткой для трудящихся будет и вторая неделя мая — всего три рабочих дня. Также дополнительные выходные предусмотрены и в связи с празднованием Дня Победы. Они продлятся с 9 по 12 мая.

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Далее граждан страны ожидают выходные в связи с празднованием 12 июня Дня России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число граждан, которые будут работать в майские праздники, выросло в 1,5 раза — с 6% в 2012 году до 15% в 2019 году. По данным агентства Superjob.ru, в рабочие дни с 6 по 8 мая планируют взять отпуск только 13% граждан, а 60% в эти дни будут работать в обычном режиме.