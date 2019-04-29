Москва, 29 апреля, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 29 апреля завершились снижением на 3,64%, до $71,57. Цена обвалилась на американской сессии на фоне пробоя двух уровней поддержек $74,50 и затем $73,85 долларов за баррель. За неделю стоимость нефти сорта Brent упала на 0,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Перед выходными покупатели растеряли всю недельную прибыль. Фиксация прибыли по длинным позициям вызвала срабатывание защитных стопов. Видимо их слишком много накопилось под уровнем $73,85.

Компания Baker Hughes опубликовала еженедельный отчет об изменении количества активных буровых установок на территории США. За неделю до 26 апреля количество нефтяных установок сократилось на 20 единиц до 805 шт. Участники рынка проигнорировали новые данные, поскольку были увлечены процессом корректировки открытых позиций.

Сегодня, 29 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 0,36%. Баррель Brent стоит $71,85. 26 апреля были пройдены важные уровни поддержки. В связи с этим нужно следить за поведением цены при её восстановлении до отметки $73,00.

Если покупатели, которые не выходили из длинных позиций в пятницу, не начнут закрываться, то значит цена 1 мая восстановится до $74,30. Рост выше на данный момент не рассматриваю.

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