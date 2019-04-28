Шри-Джаяварденепура-Котте, 29 апреля, 2019, 01:15 — ИА Регнум. На острове Шри-Ланка вступает в силу запрет на предметы одежды, скрывающие лицо. Соответствующий указ подписал после серии терактов президент республики Майтрипала Сирисена, сообщает портал Ada Derana.

Без лица

Решение властей принято в качестве безопасности, а также призвано упростить работу правоохранительных органов. Запрет начнет действовать 29 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, восемь взрывов произошли в трех городах Шри-Ланки 21 апреля, в день католической Пасхи. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Первоначально сообщалось о более чем трехстах погибших, однако позже выяснилось, что число жертв завышено. По последним данным, атака унесла жизни около 250 человек.