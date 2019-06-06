"КоммерсантЪ" пишет, что нижегородская агропромышленная группа "Русское поле", владеющая в регионе несколькими птицефабриками, диверсифицирует бизнес: группа начала развивать сеть магазинов формата "у дома", где будет представлена собственная продукция, а также молочные и хлебобулочные изделия местных производителей.

Всего до конца 2008 года планируется открыть порядка 50 магазинов площадью 40-70 кв.м, из которых 15 помещений будут находиться в собственности компании, а 35 - на арендованных площадях. В ассортименте магазинов будет представлена продукция Павловской и Дивеевской птицефабрик (входят в состав "Русского поля"), а также молочные продукты и хлеб нижегородских предприятий. Общий объем инвестиций составит 80 млн руб. Название сети пока не придумано.

Развитие собственной сети магазинов производителем эксперты объясняют привлекательностью своих каналов сбыта.

"Формат "у дома" стабильно пользуется спросом и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится",- отмечает инвестиционный аналитик ИК " Брокеркредитсервис " Татьяна Бобровская. При этом она предупреждает, что компании придется четко выстраивать логистику, так как такой формат предполагает наличие только свежей продукции на прилавках.

В то же время аналитики отмечают, что концепция магазинов "Русского поля", предполагающая реализацию только мяса птицы, молока и хлеба,- не завершенная. "Мало кто станет ходить в магазин, где представлены только эти товары. Необходимо будет расширять ассортимент бакалеей, овощами и алкоголем. А в этом случае новой сети придется конкурировать с крупными игроками, присутствующими на рынке,- сетями "Райцентр", Spar, "Магнит"",- отмечает глава нижегородской консалтинговой компании "Магазин готового бизнеса" Юрий Кузьмичев.

"На более крупный формат делают ставку и застройщики",- предупреждает о возможном дефиците площадей аналитик ИК "Финам" Сергей Фильченков.

По мнению экспертов, концепция явно подорожает, так как заявленная сумма инвестиций в проект недостаточна для открытия 15 собственных магазинов. "Один магазин площадью порядка 70 кв. м обойдется как минимум в 12-13 млн руб., поэтому потребуется не меньше 180 млн руб.",- поясняет господин Кузьмичев.