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Ушел из жизни польский режиссер и политик Казимеж Куц

Общество

Через два месяца он должен был отметить свой 90-летний юбилей

Ушел из жизни польский режиссер и политик Казимеж Куц
Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Казимеж Куц

Катовице, Польша, 19 декабря 2018, 09:48 — REGNUM  18 декабря на 90-м году жизни скончался польский режиссер и политик Казимеж Куц. Первым о его смерти сообщил катовицкий канал TVP3.

Творческий путь Куца был связан с его родной Силезией. В 1955 году он стал помощником кинорежиссера Анджея Вайды, а с 1959 года начал выпускать самостоятельные киноработы. Казимеж Куц является режиссером картин «Жемчужина в короне», «Соль черной земли» и других.

В 1997 году беспартийный режиссер театра и кино был впервые избран сенатором польского парламента. С 2007 по 2011 годы был членом польского Сейма.

В возрасте 85 лет Куц дал интервью о старении, в котором назвал этот процесс «ужасным, отвратительным, неэстетичным». Он сравнил ощущения старика с ощущениями свиньи, которую везут на скотобойню.

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