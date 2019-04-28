Санкт-Петербург, 28 апреля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба следственного комитета РФ.

(сс) vonpics Спасательный жилет

По предварительным данным, компания из девяти человек поехала кататься на катере, который принадлежал одному из пострадавших. По пути обратно в акватории Финского залива около Канонерского острова двигатель судна заглох, катер начал тонуть.

Всего на катере было восемь спасательных жилетов, одному из пассажиров судна жилета не хватило. Судно перевернулось, подоспевшие на место кораблекрушения спасатели подняли из воды восемь человек. Один из пассажиров числится без вести пропавшим.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что двум пассажирам потерпевшего крушение катера потребовалась госпитализация.

Одна из женщин, которую доставили в больницу, позднее скончалась. Ещё один мужчина с переохлаждением находится под наблюдением врачей. Остальные пассажиры были осмотрены медиками. Поиски пропавшего пассажира продолжаются.

Северо-Западное следственное управление СК РФ на транспорте по факту ЧП возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.