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Стало известно о состоянии пассажиров затонувшего под Петербургом катера

Происшествия

Продолжаются поиски мужчины, который оказался в воде без спасательного жилета

Санкт-Петербург, 28 апреля 2019, 04:07 — REGNUM  Госпитализация потребовалась двум пассажирам перевернувшегося в Финском заливе катера. Об этом сообщает 28 апреля «Пятый канал».

В тяжелом состоянии находится девушка, которой на вид 20 — 25 лет. Она перенесла клиническую смерть и помещена в реанимацию. Под наблюдением врачей также находится 41-летний мужчина с переохлаждением.

Медики осмотрели остальных шестерых пассажиров, поднятых из воды спасателями. Продолжаются поиски мужчины, который, предположительно, оказался в воде без спасательного жилета.

Маломерное судно могло застрять в рыболовных сетях или опрокинуться из-за сильного бокового ветра, отмечает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся вечером 27 апреля в районе Канонерского острова в Финском заливе. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: После крушения катера в Финском заливе возбуждено уголовное дело

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Происшествия на воде
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